Lihtne jõulukink aitas tuntud kirjanikul luua üks tulutoovamaid raamatuid läbi aegade

1956. aasta jõululaupäeval leidis Lee kuuse alt väikese ümbriku oma nimega. See oli Michael Brownilt ja Joy Williamsilt. Ümbriku sees oli lühike kiri. „Sa saad ühe aasta töölt vabaks, et kirjutada midaiganes sa soovid. Häid jõule!” Sellega ütlesid Brown ja Williams Leele, et ta saab nende juures aasta aega tasuta elada, kui keskendub selle aja jooksul oma kõige suuremale kirele.

Lee asus kirjutama lühijuttude kogumikku, kus ta keskendus rassismi ilmingutele oma kodulinnas Monroeville’is. Saanud tagasisidena oma agendilt Michael Crainilt ja J.B. Lippincot & Co toimetajalt soovituse, et lühijutud võiks moodustab pigem ühe tervikliku loo, pühendas Lee kaks ja pool aastat raamatu kirjutamisele, mis sai hiljem tuntuks pealkirja all „Tappa laulurästas”.

J. B. Lippincot & Co toimetajad ei olnud väga entusiastlikud raamatu müügiedus. Nad ennustasid, et ehk „mõned tuhanded eksemplarid” see müüb. Lee raamat, mis kandis algselt pealkirja „Atticus”, avaldati 11. juulil 1960. aastal. Raamatut saatis koheselt müügiedu. Esimese aastaga tõlgiti seda juba kümnesse erinevasse keelde ja 35-aastaselt oli Lee oma esimese raamatu eest saanud ka Pulitzeri preemia.

Raamat teenib aastas üle 3,3 miljoni dollari

Tänaseks on raamatut, mida nüüd teatakse ennekõike pealkirja all „Tappa laulurästas”, müüdud maailmas enam kui 30 miljonit eksemplari ja seda on tõlgitud enam kui 40 keelde. 2006. aastal nimetas Briti raamatukogu töötajate ühendus Lee raamatu kõige olulisemaks raamatuks, mida täiskasvanud peaksid oma elu jooksul läbi lugema. Teisel kohal oli piibel.

Raamatu põhjal vändati 1962. aastal ka film, kus Gregory Peck ja Robert Duvall mängisid peaosasid. Film võitis kolm Oscarit ja kolm Kuldset Gloobust. Raamat on kohustusliku kirjanduse seas praktiliselt igas USA keskkoolis. Ka nüüd, enam kui 50 aastat pärast raamatu välja andmist müüakse raamatut 750 000 kuni miljon eksemplari aastas.

Kui võtta aluseks 2009. aasta andmed, siis ainuüksi esimese kuu poolaastaga teenis Harper Lee autoritasusid üle 1,69 miljoni dollari. Kui selle aasta alusel arvutada tema keskmist aastasissetulekut selle raamatu pealt, küündib see üle 3,3 miljoni dollari. See teeb 9 249 dollarit päevas. Ei ole kahtlust, et 1956. aastal saadud lihtne jõulukink aitas kaasa maailma ühe kõige tulutoovama raamatu sünnile.