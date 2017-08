Lihula moodulmajade tootja laiendab haaret

Kolm aastat tagasi loodud ning mullu oktoobrist Lihulas toimetav ettevõte Greencube laiendab haaret: nüüdsest saab nende käest lisaks moodulmajadele tellida ka üldehitustöid, kirjutab Lääne Elu.

Ettevõte juhi Henri Bekmanni sõnul tingis teenustepagasi laiendamist suur nõudlus. “Me näeme juba praegu, et lähedalasuvates majutuskohtades ööbib päris palju ehitusmehi, mis tähendab, et tellimustööde hulk on suur ja kohalike teenuspakkujaid vähe,” selgitas ta.

“Kuna Greencube’il on olemas oskustööjõud ja vahendid ning üldehituse teenust on meie käest juba väga kaua aega küsitud, siis oli selle pakkumine loogiline samm,” nentis Henri Bekmann ning toonitas, et moodulmajade ehitus siiski oli on ja jääb nende ettevõte põhifookusesse.

Hindade osas usub ettevõte juht, et need on igati mõistlikud ja konkurentsivõimelised.

Loe pikemalt Lääne Elust.