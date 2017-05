Liiga odavad liiklusmärgid tõrjusid magusast hankest välja

Esimest korda lükkas Tallinna transpordiamet kõikide pealinna fooride ja liiklusmärkide üle viie miljoni eurosel hankel mängust välja firma, kes tegi liiga odava pakkumise, kirjutab Äripäev.

„See on hange, kus me ei saa võtta riski, et tonn kaaluv raud võib kusagil kellelegi pähe kukkuda,“ ütles Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Hanke võitis hoopis Küprosele peitunud omanikega AS Signaal TM, kes on aastate jooksul vahetanud korduvalt omanikke ja võidutsenud Tallinnas paljudel hangetel. See on firma, kes joonis maha ka esialgu linlastes palju pahameelt tekitanud bussirajad.

Vaidlusi tekitanud hange puudutab kõiki Tallinna mehaanilisi ja elektroonilisi liikluskorraldusvahendeid ja foorisüsteeme – nende paigaldamist, korrashoidu, liiklusõnnetuste tagajärjel katki sõidetud asjade välja vahetamist.

