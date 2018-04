Liigsete laovarudega H&Mil on uskumatu probleem

Kuigi Hennes & Mauritz'al on rasked ajad, pole ettevõte võimeline internetioste kätte toimatama nii kiiresti kui kunded soovivad, kirjutab Bloomberg.

Ettevõtte Facebooki lehekülg on täis kliendikaebuseid, et nad pole lubatud ajaks rõivaid kätte saanud. Ühes kaebuses seisab, et ta beebi kasvab varsti liiga suureks, kuna 26 päeva tagasi tellitu pole kohale jõudnud. Teises jälle seisab, et kolm nädalat tagasi ostetu võib moest minna.

Kompanii ehitab Rootsi Borasesse internetikaupade kättetoimetamise keskust, mis on Rootsis ja Norras tarnete viibimise põhjuseks. Need kaks riiki annavad kokku umbes seitse protsenti firma kogumüügist.

Viivitused segavad ettevõtte müügi kasvatamise püüdlusi. Ettevõtte esimese kvartali ärikasum kukkus enam kui aastakümne madalamale tasemele, kuna H&M pidi tegema suuremaid allahindlusi liigsest laovarust vabanemiseks.

Kliendid nõuavad, et H&M oleks suhtluses läbipaistvam.

„Teie veebileht ütleb, et kohaletoimetamine võtab 5-7 päeva,“ seisab ühes kaebuses. „Kui see info on väär, palun muutke seda nii, et kunded teavad kui palju neil kulub aega kauba kättesaamiseni.“