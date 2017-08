Liikluskindlustus on jätkuvalt kahjumis

Tänavu esimesel poolaastal oli liikluskindlustus jätkuvalt kahjumis, kuigi liikluskindlustuse aastamakse on eelmise aastaga võrreldes tõusnud keskmiselt 10 eurot. Kui eelmise aasta kuue kuuga said kindlustusandjad liikluskindlustuselt 4,4 miljonit eurot kahjumit, siis tänavu samal perioodil on kahjum vähenenud 1,7 miljoni euroni.

„Kahjumi vähenemine on tingitud asjaolust, et liikluskindlustuse hinnad on hakanud tõusma, kuid kindlustusjuhtumite arv ja keskmine kahju on jäänud eelmise aastaga võrreldes samale tasemele,“ ütles Liikluskindlustuse Fondi juhatuse esimees Mart Jesse. Kui 2016. aastal oli keskmine liikluskindlustuse aastamakse 112 eurot, siis tänavu esimesel poolaastal oli see 122 eurot.

„Hinnatõus ei ole kellelegi meeltmööda, kuid liikluskindlustuse hinnamuudatus ei ole kindlasti suurendanud kõikide sõidukiomanike kindlustusmakseid. Makse on kasvanud kindlasti isikutel, kes on põhjustanud hiljuti kindlustusjuhtumi,“ ütles Gjensidige sõidukite kindlustuse tootejuht Marko Privoi. „Kui liikluskindlustus ei ole enam kahjumis, raugeb ka hinnatõusu surve. Kindlustusmaksete suurenemist saab kaudselt pidurdada iga liikleja, kui ta on liikluses tähelepanelik ja arvestab teiste liiklejatega,“ lisas Privoi.

ERGO riskijuhi Kaido Naaritsa sõnul on hinnatõusul mitmeid objektiivseid põhjuseid, näiteks sõidukid muutuvad järjest nutikamateks ja seega ka varuosad kallimateks.

„On märgata, et turul toimuv liikluskindlustuse hindade tõus on aktiveerinud paljusid kliente otsima endale sobivaimat kindlustusandjat, mistõttu vaadatakse üha rohkem ka nende kindlustusandjate poole, keda maaklerkanalid ei vahenda. Samuti valivad kliendid üha enam lühema kehtivusega kindlustuspoliise, et oleks võimalik autoga seonduvaid kulusid pikema ajaperioodi peale hajutada, ilma et aastane kulu sellest suureneks,“ sõnas Swedbanki liiklus- ja kaskokindlustuse valdkonnajuht Kristjan Ahven.

2017. aasta esimese poolaastal oli päevas keskmiselt 96 kindlustusjuhtumit ja poolaastas kokku 17 375 kindlustusjuhtumit. Keskmine kahju oli 1 986 eurot. Kõige enam liikluskindlustuse juhtumeid oli Harju, Tartu ja Ida-Viru maakonnas, arvuliselt vastavalt 10 156, 1 923 ja 1 091 juhtumit.

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) on liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse registri haldaja. LKF-i kaudu määratakse sõiduki sundkindlustus neile, kes ei ole liikluskindlustust ise sõlminud. Samuti hüvitab LKF registreerimata ja tuvastamata jäänud mootorsõidukiga tekitatud kahju.