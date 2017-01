Endine ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et EAS-i maine ei ole maha tehtud, vaid EAS on ise oma maine maha teinud ja selle parandamine ei saa uuele juhatusele kerge olema.

"Praegusel hetkel on paratamatu, et raha Ärma talu tagasinõude tasumiseks eraldati raha EAS-i oma fondist. Minu jaoks on kogu selles protsessis olnud väga palju vigu, alates sellest, et oli vaja meedia survet, et organisatsioon hakkaks üldse vaatama, kas mingid otsused olid õiged või mitte. See üksi tekitab väga palju küsimusi," ütles Oviir.

"EAS tegi analüüsi ja selle tulemusel leiti, et kohtusse pöördumine tooks kaasa veel rohkem kulutusi. Seega polnud neil muid valikuid, mis näitab, et töökultuur sihtasutuses on selgelt küsitav. Uuel juhatusel seisab ees väga suur töö, et vaadata tööprotsessid ja meetodid üle, et selliseid vigu enam ei juhtuks, mida maksumaksja peaks hiljem kinni maksma," sõnas ta.

"Minu jaoks oli väga selge ohumärk, et meil on organisatsioon, mis jagab aastas 120 miljonit eurot laiali. Selles olukorras võivad läbi minna otsused, mis on selgelt vigased ja millel puuduvad kontrollmehhanismid. Kui tagantjärgi ei saa üle vaadata, kuidas ja mida otsustati, siis peaks juhatus endale otsa vaatama."

Tulevasel juhatusel seisavad ees rasked ajad

"EAS-i maine ei ole maha tehtud, vaid EAS on ise oma maine maha teinud ja selle parandamine ei ole kindlasti kerge. Ma usun, et Eestis on tugevaid ja häid juhte, kes on toonud organisatsioone välja väga rasketest seisudest. Ma loodan, et ka EAS-l õnnestub leida selline juht," ütles Oviir.

Küsimusele, kas ministeeriumid peaksid EAS-i tööd tugevamalt kontrollima, küsis Oviir vastu, et kas EAS peaks üldse olema eraldi sihtasutus, mitte ministeeriumi osa. "Organisatsioonil, kellel on niivõrd suur summa Euroopa ja Eesti maksumaksjate raha, peab olema kontroll, mis järgiks otsuste tegemist. See konkreetne juhtum, ja kuidas seda on lahendatud, näitab, et probleemid on olemas," sõnas ta.