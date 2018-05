Liitude sõnum Toomas Tamsarile: räägite, kui väga on vaja tuua sisse välistööjõudu, aga unustate, et Eesti puuetega inimesed otsivad endiselt tööd

” Paraku vaatavad tööandjad mööda nendest inimestest, keda te meedias kutsute „ülalpeetavateks."

See kõik tekitab puudega inimeste esindusorganisatsioonides küsimusi. "Te olete Eesti töötukassa nõukogu esimees ja Eesti tööandjate keskliidu juht ning te ei maini üheski oma hiljutises arvamusavalduses Eestis elavaid töötuid, kes võivad küll vajada ümberõpet või muud tuge, kuid on valmis samaväärselt Eesti majandusse panustama. Samas kasutate oma seisukohtades argumente, et Eestis on palju ülalpeetavaid ja vähe töötavaid inimesi. Tööandjad kurdavad, et Eestis on töökäsi puudu, samal ajal on meil mitukümmend tuhat inimest, kes oleksid valmis seda puudujääki vähendama – neile tuleb lihtsalt anda selleks võimalus," rõhutavad liidud.

” Tööandjad kurdavad, et Eestis on töökäsi puudu, samal ajal on meil mitukümmend tuhat inimest, kes oleksid valmis seda puudujääki vähendama.

Liidud tuletavad meelde, et selle aasta juunis möödub kaks aastat töövõimereformi käivitumisest. "Reformi eesmärk on toetada puudega inimeste ja vähenenud töövõimega tööealiste täisväärtuslikku elu, aidates neil leida tööturul pakutavate teenuste abil võimetekohast tööd ja tööl püsida. Reform aitab viia kokku tööandja ja vähenenud töövõimega töötaja. Uuringud näitavad, et tööandjad tunnetavad tööjõupuudust ja peaksid nägema lahendust muuhulgas puudega inimeste ja vähenenud töövõimega inimeste palkamises. Puudega inimeste esindusorganisatsioonid on algusest peale sellele suurt tähelepanu pööranud ja üritanud parimal viisil nii inimestele kui ka tööandjatele toeks olla."

Puudega ja vähenenud töövõimega inimeste tööturule (tagasi)toomine nõuab liitude hinnangul ettevõtjatelt oskust näha erivajaduse taga potentsiaali. "Eesti Tööandjate Keskliidu ja Sotsiaalministeeriumi vahel on sõlmitud leping , mille väidetav eesmärk on suurendada tööandjate teadlikkust, oskusi ja valmidust arvestada töötajate erinevate vajadustega ning vähendada teadlikkuse tõstmise kaudu eelarvamusi ja hirme vähenenud töövõimega inimeste palkamisega seoses. Kuidas saab Eesti Tööandjate Keskliit seda lepingut täita, kui juht toetab jõuliselt välistööjõu sisse toomist, aga ei selgita avalikkusele, mis võimalused kasutada olemasolevat ressurssi? Kutsume teid üles olema eeskujuks kõikidele Eesti tööandjatele ning mõistma, et teil on oma rollis väga suur vastutus ühiskonna hoiakute suunamisel ja kujundamisel," rõhutavad liidud Toomas Tamsarile.