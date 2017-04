Liive: kui tahad Soomes teha kiire ja hea projekti, siis pead tegema kaks projekti: ühe kiire ja ühe hea

Soome-Eesti kaubanduskoja juhatuse liikme Valdar Liive sõnul tuleb meeles pidada, et Soome on Eesti suurim kaubanduspartner, kuid Soome jaoks oleme meie alles 10. kohal. "Eesti riigieelarve oli 9,48 miljardit eurot, Soome börsiettevõtted jagasid dividende 11,5 miljardit eurot, see näitab riikide erinevust."

Ettevõtetele ja juhtidele korraldus seminaril "Kuidas teha Soomes äri," räägiti, mida kasutada ära põhjanaabritele turul ja kuidas leida rahastust, et Soomes äri püsti panna.

Soome-Eesti kaubanduskoja juhatuse liikme Valdar Liive sõnul on Soomes äri tegemiseks kolm reeglit: vasta e-kirjadele, vasta telefonile ja pea kohtumistest kinni. Lisaks tuleb arvestada sellega, et kõik head projektid võtavad aega. "Kui tahad Soomes teha kiire ja hea projekti, siis pead tegema kaks projekti: ühe kiire ja ühe hea," ütles ta.

"Meedias räägitakse sageli, et Eesti ja Soome suhted on lähedasemad kui kunagi varem, kuid kui rääkida ettevõtjatega saame teise vastuse. Tuleb meeles pidada, et Soome on Eesti suurim kaubanduspartner, kuid Soome jaoks oleme meie alles 10. kohal," rääkis Liive.

"Meil on kõik kümme korda väiksem: riigieelarve, eksport, ettevõtete arv jne. Eesti riigieelarve oli 9,48 miljardit eurot, Soome börsiettevõtted jagasid dividende 11,5 miljardit eurot, see näitab riikide erinevust."

Kuidas siseneda Soome turule? Liive sõnul tuleb ära kasutada Soome turu probleeme ja muutusi. Näiteks on hetkel suur mõjutaja põlvkondade vahetus, sest noored ei taha pereettevõtteid üle võtta. Lisaks soovivad fondid väljuda oma investeeringutest. "Üks võimalus turule sisenemiseks on ka maaletooja või ekspordiagendi abil või erinevate koostööprojektide kaudu," rääkis Liive.

Kuidas saada raha Soomes äri ajamiseks?

Swedbanki tööstusettevõtete osakonna juhataja Raul Kirsimäe meenutas seminaril, kuidas õppis soome keele nädalaga ära, sest tööd oli vaja ning pakkumine tuli Viru hotelli turvamehe positsioonile.

Nüüd aitab ta firmadel jõuda Soome turule. "Meil on suur eelis, sest ka soomlased räägivad, et juba Lätis ja Leedus on erinev kultuur ja lihtsam on eestlastega äri teha. Küsimus ei ole keeleoskuses vaid äri tegemise viisis," rääkis ta.

"Soome on meie kõige olulisem ekspordipartner. Mul on väga hea meel, et me müüme põhjanaabritele kaupa väga erinevatest sektoritest. Olgu see siis lõpptarbijale suunatud, nagu mööbel või tekstiil, vaid ka allhankele suunatud tooted börsiettevõtetele. See näitab seda, et meil on suur potenstsaal Soome turule minna," rääkis Kirsimäe.

Swedbanki koostatud tööstusettevõtete uuringust selgus, et Soome on ettevõtjatele kõige olulisem turg. "Ainus valdkond, mis jäi tagaplaanile oli puidusektor, mis on Soomes juba väga tugev. Praegu on olulisele kohale tõusnud ka Rootsi, sest Soomes on juba suured ettevõtted turul."

"Päeva lõpuks on Eesti turg väga väike ja kui finantspool kannatab, siis Soome poolt on head võimalused sulandumiseks," kinnitas ta.

Ettevõtete ostmiseks on üheks rahastamise allikaks laenukapital. "Pank vaatab esmalt rahavoogusid. Võib mõelda, et me ootame 100-leheküljelist äriplaani, kuid see pole vajalik. Ei vaadata niivõrd tagatisi vaid ostetava ettevõtte ja ostja rahavoogusid."