Olles ise allkirjastanud konfidentsiaalsuse kokkuleppe, on mind pandud positsiooni, kus ma ei saa seda arvamust kommenteerida. Olen kokkuvõttega lühidalt tutvunud, aga pole näinud arvamust ennast ega tea, mille alusel järeldused on tehtud.

Minu käest ei ole selle arvamuse koostamiseks mitte keegi kunagi mitte midagi küsinud. Ainus, mida saan öelda, on see, et Enefit280 on tehnoloogia arendusprojekt, mille puhul investeerimismaksumuse suurenemine ja suurem ajakulu ei ole midagi erakordset, vaid pigem reegel. Ent seda, miks öeldakse tehase praeguseks hinnaks 270 miljonit eurot, olen püüdnud uurida poolteist aastat – olen Eesti Energia siseauditi juhiga siiani sel teemal kirjavahetuses, aga vastust ei tule ega tule. Toodeti hoopis uus dokument.

Seda, et Enefit280 on tehnoloogia arendusprojekt, teadsid kõik osapooled, kes otsuse tegemisel osalesid. Samuti asutasime spetsiaalselt tehnoloogia arendamiseks ühisettevõtte Enefit Outotec Technology. Olen infot, mis mul otsuse tegemise ajal oli, alati kõigi otsustajatega jaganud.

Arendada ei saa, kui me ei julge teha otsuseid. Olen siiras mures, kas praegu julgeb Eesti Energias üldse keegi mõne otsuse teha või vastab tõele see, et maad on võtnud mikro-management ja totaalne usaldamatus.