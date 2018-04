Likvideerija: pole teada, et Versobanki oleks kohalike omavalitsuste raha kinni jäänud

Versobanki likvideerija, KPMG Baltics OÜ partner ja vandeaudiitor Eero Kaup ütles lühiintervjuus Ärilehele, et praegu pole teada, et panka oleks kinni jäänud kohalike omavalitsuste raha.

Millal on oodata esimest nn. likvideerimise vahearuannet, kust selgub kui paljudel eri kliendigruppidel on pangas raha?

Vastavalt seadusele tuleb likvideerimisbilanss koostada ühe kuu jooksul alates likvideerimisotsusest. Praeguseks on teada, et ligi 90% hoiustest kuulub mitteresidentidele.

Kas mõne kohaliku omavalitsuse rahad jäid ka panka kinni?

Ei ole hetkel teada, et oleks jäänud.

Kui aktiivselt kliendid külastavad Versobanki kontori infoletti ja kasutavad infoliini? Mis on levinumad või üllatavamad küsimused?

Infoliini kasutatakse ja meili teel palutakse infot suhteliselt palju. Enim huvitab inimesi, millal saab hoiuste eest hüvitist ja igasugused hüvitiste saamise ja ülekandmise tingimused. Tegelikult on see info kolmes keeles leitav ka panga kodulehelt. Kuna enamus panga hoiustajaid on mitteresidendid, siis on neile suhteliselt tundmatu ka meie ärikeskkond ja üsna palju tuleb protsessi neile seletada.

Kas panga juhatuse liikmete töölepingud on lõpetatud?

Juhatuse liikmete lepingud on tänaseks lõpetatud.

Kas töötajaid on juba koondatud? Palju oli pangas töötajaid enne likvideerimise algust ning kui paljude neid on tarvis likvideerimise käigus?

Pangas oli enne likvideerimise algust üle 90 töötaja ja hetkel toimub analüüs, kuidas minna likvideerimisprotsessis võimalikult optimaalsete personalikuludega edasi.

Kaua võiks likvideerimise protsess hinnanguliselt aega võtta?

Vastavalt seadusele kestab protsess vähemalt 6 kuud.