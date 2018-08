Linda Line on uue autokatamaraani välja valinud

"Laev on välja valitud ja investorid olemas," ütles Rohula esmaspäeval ERR-ile.

Heale äritavale viidates ei soostunud Rohula ütlema, et mis alusega on täpsemalt tegemist ja milline on tehingu hind. Ta lisas vaid, et valmis vaadatud kiirlaev on ehitatud Austraalias.

Harju maakohus kuulutas välja Lindaliini AS-i emafirma Linda Line Shipping OÜ pankroti välja mai lõpus.

Linda Line Shipping OÜ on Tallinna-Helsingi liinil kiirkatamaraane opereerinud Lindaliini AS-i omanikfirma. Linda Line Shipping OÜ-st kuulub Jaanika Rohulale 10 protsenti ning ligi 90 protsenti kuulub Soomes registreeritud Varsinais-Suomen Tukkutoimi Oy-le.

Osa aktsiaid kuulub Timo Sasile, mis Rohula sõnul tuleb välja osta.

Sas on varasemalt kandnud kahte erinevat nime - enne Sasiks saamist oli mehe nimeks Timo Tamm, sündis aga mees Kundas Vladimir Timofejevina. Eesti Ekspress on nimetanud teda legendaarseks õnneotsijaks.