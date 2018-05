Lindaliini emafirma läks pankrotti

Harju maakohus kuulutas eelmisel kolmapäeval välja Linda Line Shipping OÜ pankroti, kirjutab Äripäev.

Pankrotihalduriks nimetati Ly Müürsoo ja esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 11. juunil kell Kentmanni kohtumajas. Võlausaldajad peavad kahe kuu jooksul teatama pankrotihaldurile kõigist enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu. Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus.

Ärileht kirjutas Linda Line'st hiljuti seoses sellega, et nad müüsid oma kaks katamaraani maha ning sulges laevaühenduse. Toona lubasid nad, et suvel on nad taas seilamas. Loe seda siit.