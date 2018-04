Linn kukkus möllama: taksomajandus anti MUPO-le ja piinlik pudelikael lahendati

Foto: Priit Simson

Märtsikuus avaldas Ärileht uudise selle kohta, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium hurjutas Taavi Aasa, et linna transpordiamet ei suuda taksoveo dokumente õigeagselt väljastada. Seejuures oli ebamõistlik olukord kestnud juba mitu nädalat. Nüüd vastas linn ministeeriumile, et värskelt taksomajandust kureerima hakanud MUPO ametnikud on kümne päevaga teinud ülikiiret tööd.