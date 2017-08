Linn müüb enampakkumisel merekõlbmatu jahtlaeva Kalev

Põhja-Tallinna valitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnale kuuluva jahtlaeva Kalev alghinnaga 15 000 eurot.

„Kahjuks selgus ekspertiisi tulemusena, et jahtlaev ei ole merekõlbulik ja selle taastamise kulud on ebamõistlikult suured. Meie esimene eelistus oli laeva üleandmine mõnele muuseumile, kuid selgus, et taolise pakkumise vastu puudub huvi. Loodame siiski, et uued omanikud annavad ajaloolisele purjekale uue elu – kas või eksponaadina või kohvikuna,“ ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Eelmisel aastal linnaosavalitsuse tellimusel teostatud ekspertiis tuvastas, et linnale kuuluv jahtlaev Kalev on halvas seisus ja selle taastamine läheks maksma vähemalt 168 000 eurot. Ainuüksi jahtlaeva kere remont läheks maksma 48 000 eurot, teki ja kokpiti taastamine 28 000 eurot ja kajutite remont 10 500 eurot. Jahtlaeva remondieelne hind jääb eksperdi hinnangul vahemikku 0 – 15 000 eurot.

Jahtlaev Kalev asub Pirita sadamas kai peale tõstetuna. Potentsiaalsed ostjad saavad tutvuda nii objektiga kui ekspertiisiaktiga, vastava soovi korral tuleb pöörduda Põhja-Tallinna valitsuse poole. Pakkumuste esitamise viimane tähtaeg on 31. august kell 10.00.

Ühemastiline Draco tüüpi avamerejaht Kalev ehitati 1978. aastal Poolas Nõukogude Liidu Olümpiakomitee tellimusel spetsiaalselt Tallinna Olümpiaregati läbiviimiseks. Pärast regati lõppu anti Kalev üle linnale. 1996 aastal kanti jaht Põhja-Tallinna Valitsuse bilanssi. Tegemist oli ainsa linnale kuuluva jahtlaevaga.