Linn on hädas: trammide renoveerimine venib Tšehhi firma tegemata töö tõttu

TLT trammiliiklusteenistuse direktori Andres Vääni sõnul on 14 trammi renoveerima pidanud Tšehhi firma teinud halba tööd. Renoveeritud on ainult kümme trammi ja isegi nendega on kvaliteediprobleemid.

5. juulil 2016 Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) ja Tšehhi firma Cegelec vahel sõlmitud leping 12 KT-6 ja kahe KT-4 trammi renoveerimiseks on töövõtja süül veninud.

TLT trammiliiklusteenistuse direktori Andres Vääni sõnul pidid kõik 14 trammi olema käesoleva aasta 30. aprilliks tellijale üle antud ning võimelised alustama liinisõite. „Tänane olukord on aga selline, et meil on käes vaid 10 renoveeritud trammi ning nendegagi on pidevalt kvaliteediprobleeme,“ selgitas Vään.

„TLT on suhtlemisel tšehhidega kasutanud kõiki võimalusi veenmaks töövõtjat lepingust kinni pidama ning oma kohustustesse tõsiselt suhtuma. Tänaseks on alustatud ka lepingus sätestatud trahvide sissenõudmist ning esimesed trahvisummad on TLT-le ka laekunud,“ lisas Vään.

„Tallinlaste teenindamisele probleemid lepingu täitmisega siiski mõju ei avalda, sest oleme suutnud märgatava osa tramme renoveerida oma jõududega ning tänu sellele on meil piisav varu veeremit, millega Cegeleci tekitatud tühikut täita,“ lubas trammiliiklusteenistuse direktor.