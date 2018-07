Linnahall maadleb endiselt riigiabiloa taotlusega. Projekti maksumus on tõusnud 110 miljonile eurole

Tallinna linnale kuuluva linnahalli juhataja Kaia Jäppineni sõnul tegeletakse endiselt aktiivselt hiigelehitise rekonstrueerimisprotsessi ettevalmistamisega. Euroopa Komisjon on andnud projektile esmase tagasiside, milles palub täpsustada erinevaid andmeid nagu näiteks linnahalli ehitushinda ja nõuab ka tasuvusanalüüsi.

Et Tallinna linn ja riik saaksid oma eelarvetest linnahalli taaselustamise kinni maksta, on vajalik saada Euroopa Komisjonilt riigiabi luba. Algul kui Jüri Ratase valitsus ametisse asus ja suure hooga linnahalli rekonstrueerimiseks raha lubas (40 miljonit riigilt ja 40 miljonit linnalt), hakatigi juba projekteerimishanget tegema ning siis avastati halvaks üllatuseks, et linna aktsiaseltsile niisama avalikust rahast miljoneid üle kanda ei saagi.

Tänaseks on Tallinna Linnahall AS-i juhi Kaia Jäppineni sõnul saadud Euroopa Komisjonilt esimene tagasiside esitatud taotlusele. Komisjon tahab nüüd, et linn oma taotluses andmeid täpsustaks - näiteks ka nii olulisi asju nagu ehitushinda või esitaks tasuvusanalüüsi.

"Luba on vaja saada enne hangete väljakuulutamist," rääkis Jäppinen Ärilehele. "Tasuvusanalüüsi on meil veel vaja üle vaadata ja sellest ma praegu avalikult ei räägiks, kuid projekti kogumaksumuseks kujuneb 110 miljonit eurot." Jäppinen sõnul on sellesse summasse arvestatud ka sisseseatav tehnika, mis teeb projekti kalliks.