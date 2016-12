Riigi ja Tallinna linna koostöös renoveeritav Tallinna linnahall, millest peaks saama rahvusvaheline turismi- ja konverentsikeskus, läheb maksma hinnanguliselt 100 miljonit eurot. Erattevõtjad on aga valmis samalaadse konverentsikeskuse rajama kaks korda odavamalt.

Riik ja Tallinna linn panevad uue valitsuse juhtimisel seljad kokku ja tahavad teha linnahallist rahuvahelise turismi- ja konverentsikeskuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

40 tuhande ruutmeetrise keskuse kordategemisele kuluks umbes 100 miljonit eurot, millest riik lubab maksta 40 miljonit.

Riigi soovil tellis aga Ettevõtlus Arendamise Sihtasutus (EAS) juba eelmise valitsuse ajal audiitorfirmalt E&Y analüüsi, kuhu võiks tulla riigi poolt toetatud rahvusvaheline konverentsikeskus. Tehtud hinnapakkumistest selgub, et riigile läheks keskuse tegemine näiteks Pirita Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse uusarenduse juurde maksma poole vähem.

"Mina saan öelda seda, et kui me tegime enda pakkumise, siis tegime selle vastavalt EAS-i dokumentidele. Seal sooviti umbes 20 tuhat ruutmeetrit pinda ja me oleme valmis selle 20 tuhat ruutmeetrit välja ehitama. Maksimaalne hind oleks olnud 40 miljonit. Maksimum, ma rõhutan. Sellisel juhul oleks olnud riigi või linna abi pidanud olema 20 miljonit," selgitas Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse juhataja Urmas Lind.

