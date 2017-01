Analüüs kinnitab valitsuse veendumust linnahalli kordategemiseks, kuid hinnavahedest ei räägita.

EAS-i tellitud analüüs pakub linnahalli uuele Eesti konverentsi- ja messikeskusele parimaks asukohaks. Kuigi potentsiaalsete kohtadena kaaluti ka Ülemiste Cityt, Tallinna olümpiapurjespordikeskuse territooriumi, Tallinna Sadama territooriumi ja RKAS-ile kuuluvaid Noblessneri ja Patarei kinnistuid, leiti analüüsis, et eelistada tuleb linnahalli, mis on kesklinna ja hotellide lähedal ning ka heade transpordiühendusega.

Samal ajal on objekt muinsuskaitse all ning ümberehituse projekt kujuneb tõenäoliselt kulukamaks ja aeganõudvamaks kui uue võrdväärse hoone ehitus. Analüüsi teinud Ernst & Youngi konsultant Maire Gustavson rõhutas, et hoone maksumust arvutati puhtalt konverentsikeskuse investeeringut arvestades ja selleks kujuneks umbes 36 miljonit eurot. Kaudsete tuludena teeniks linnahall investeeringu ka kõige kiiremini tagasi.

Ka teiste objektide puhul on kaalutud plusse ja miinuseid, kuid ühegi alternatiivi puhul pole esile toodud selle eeldatavat maksumust. Kohati jäävad ka rahvusvahelise konsultatsioonibüroo argumendid õõnsateks, sest kui Noblessneri puhul hinnatakse positiivselt lennujaama suhtelist lähedust, siis Ülemiste puhul nimetatakse miinusena kaugust vanalinnast. Ülemiste aga asub vanalinnast peaaegu sama kaugel kui Noblessner lennujaamast.