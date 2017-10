Linnamäe hüdroelektrijaama hoonestusõigust taotleb vaid üks ettevõte

Eesti Energia korraldatud enampakkumine Harjumaal Jõelähtmel asuva Linnamäe hüdroelektrijaama hoonestusõiguseks lõppes reedel, kuid tähtajaks laekus pakkumine vaid ühelt ettevõttelt, edastab ERR Uudised.

Eesti Energia pani hoonestusõiguse enampakkumisele 29. augustil, põhjendades seda asjaoluga, et elektritootmise jätkamine Linnamäe hüdroelektrijaamas on ebaselge.

Nimelt on kohalik omavalitsus Linnamäe hüdroelektriaamas elektritootmise jätkamist toetanud, teisalt on aga riigi keskkonnaasutused olnud seda meelt, et paisutus tuleb lõhekalade heaolu nimel lõpetada.

Hoonestusõiguse avaliku kirjaliku enampakkumise alghind oli 648 076 eurot.

Reedel ütles Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk ERRile, et hüdroelektrijaama hoonestusõiguse enampakkumise materjalid võttis tutvumiseks välja kuus ettevõtet.

"Pakkumise tegi üks ettevõtte. Lähiajal otsustame edasised sammud," sõnas ta.

Jägala jõel asuv Linnamäe hüdroelektrijaam on Eesti üks suurimaid hüdroelektrijaamasid. 1924. aastal tootmist alustanud ja Teise maailmasõja ajal purustatud elektrijaam taastati 2002. aastal ning Eesti Energia sai hoonestusõiguse 99 aastaks.