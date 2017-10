Linnamäe tahtis Adamsonist Eesti Meedia juhti teha

Laupäeval Äripäeva persoonisaates üles astuvale Aivo Adamsonile on juhikohti pakutud rohkem, kui on ta jõudnud vastu võtta. Näiteks soovis Eesti rikkamaid inimesi Margus Linnamäe teda näha Eesti Meedia juhi kohal.

„Oli selline teema jah,“ tunnistas Adamson laupäeval kell kümme eetris olevas raadiosaates. „Ma vedasin Margust alt ja selles mõttes on mul kahju, aga võib-olla ei vedanud, sest ma ei tea, kuidas see oleks läinud.“ Adamson rääkis, et kirjutas Linnamäele kolmeleheküljelise nägemuse Eesti Meedia tulevikust, ja Linnamäe aktsepteeris seda, aga siis tuli Starmani pakkumine, ja see jäi peale.

Loe pikemalt Äripäevast.

Aivo Adamson alustas 2015. aastal tööd Starmani juhatuse esimehena. Selle aasta aprillis vahetas aga ettevõtte ostnud Elisa välja Starmani juhatuse, mille tagajärjel alustas Hansapanga taustaga Adamson tööd Versobanki juhatuse esimehena.