Linnaosa valitsus tõmbas pidurit sarjast „Õnne 13” tuntud hoone lammutusplaanile

Pika ajalooga Nõmme linnaosas asuv Valdeku 66 kinnistu oli tükk aega müügis. Praeguseks on kinnistu leidnud uue omaniku. Kuigi eile alustati objektil ehitustöödega, millega käis täna ennelõunal tutvumas linnaosavalitsuse ehitusspetsialist, selgus, et objektil ei toimu ehitusloa nr 1712271/38440 järgset ehitustegevust. Seetõttu anti ehitajale ja omanikule korraldus koheselt tööd peatada.

„Tegevus on kahetsusväärne, sest aadressil Valdeku 66 asuv hoone on olnud Eesti sõjaväelase, poliitiku ja diplomaadi Heinrich Laretei kodu. Seal elas lapsepõlves ka tema maailmakuulus pianistist tütar Käbi Laretei. Aastaid tegutses majas ka kohvik Tädi Anni Juures, mis on Eesti kultuurilukku jäädvustatud seriaalis „Õnne 13“,“ rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

„Kinnistu omanik on tellinud ekspertiishinnangu hoone seisukorrale ning alustanud sellest lähtuvalt lammutustöödega. Tegevus jäeti kooskõlastamata Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga. Ainult ekspertiishinnangust lähtuvalt hoone lammutamisega alustamine on õigustühine ning pole ka kindel, kas amet selleks luba oleks üldse andnud,“ lisas Šillis.