Linnapeakandidaadid lubavad Tallinna koolide halduslepingud laiali lammutada

Taavi Aas lubab, et linnavalitsus läheb edasi koolilepingute refinantseerimise plaaniga.

Kümne aastaga on Tallinn maksnud viiele firmale haldustasudeks üle 100 miljoni euro. Paar kuud tagasi kirjutasime, et Tallinna linnavalitsusel küpseb plaan koolide haldamiseks ettevõtetega sõlmitud nn PPP-lepingud üles öelda või neid vähemasti muuta nii, et linn ei peaks enam maksma firmadele ebamõistlikult suuri tasusid. Toona lubas linna finantsjuht Katrin Kendra bravuurikalt, et valminud on finantsanalüüs, mille põhjal tehakse järeldused. Nii linnapea kohusetäitja Taavi Aas kui ka Kendra käisid ühe võimalusena välja refinantseerimise.