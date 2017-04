Linnavalitsuses küpseb plaan öelda üles Tallinna koolide helded halduslepingud

Olaf Hermani sõnul ei sisalda linnaga sõlmitud lepingud nende jaoks ainult õigust raha vastu võtta, vaid ka tervet hulka kohustusi. Foto: Hendrik Osula

Tallinn on maksnud koolide haldusteenuse eest ärimeestele kümne aasta jooksul 100 miljonit eurot. Ärimehed rõhutavad, et lepingud on nende jaoks seotud riskiga ja priske kasum on kõigest näiline. Linnal valmib finantsanalüüs, mis võtab koolide lepingud osadeks. Üheks lahenduseks peetakse refinantseerimist.