Lionel Messi, Jackie Chan ja Petro Porošenko - Panama paberid paljastasid hulganisti suursuguseid kliente

Kui Messilt päriti ettevõtte kohta 2016. aasta aprillis, ültes ta ICIJ-le, et Mega Star ei ole aktiivne ettevõte. Uued lekkinud dokumendid näitavad, et see väide ei pruugi olla tõene. „Uruguay kontor ütleb mulle, et klient kasutab endiselt seda firmat,” kirjutas advokaadibüroo töötaja 2016. aasta mais. Mossack Fonseca taandas end Mega Starist mõni kuu hiljem, samal ajal kui Messi mõisteti Hispaania kohtus maksupettuse eest süüdi.

Hollywoodi staar ja Ukraina president kiirustasid ennast tõestama

Kui enamasti pidi Mossack Fonseca nägema kurja vaeva, et ettevõtete omanikud üles leida, siis mõned kliendid tormasid kiirelt oma osalust tõestama. Näiteks saatsid Ukraina presidendi Petro Porošenko abilised advokaadibüroole elektriarve, et tõestada presidendi osalust Briti Neitsisaartel asuvas ettevõttes.

Hollywoodi staar Jackie Chan saatis koopia oma passist ning American Expressi kontoväljavõtte advokaadibüroole, et vältida off-shore firma sulgemist ning trahve puuduliku dokumentatsiooni eest.

Argentiina presidendi riskantsed plaanid



Mossack Fonseca peakontori ja Uruguay kontori vaheline kirjavahetus 2016. aasta sügisel näitas, et töötajad planeerisid tagantjärgi dokumentide loomist, et varjata asjaolu, et advokaadibüroo ei teadnud, et Argentiina president Mauricio Macri omab varifirmad Fleg Trading CO.

Macri perekonnaliikmed olid Fleg Tradingu direktorid ja ettevõtte omanikuks oli märgitud presidendi isa. Rahapesu tõkestamise reeglite kohaselt oleks Mossack Fonseca pidanud seda teadma. Seega kaalusid advokaadibüroo töötajad käsitsikirjutatud dokumendi loomist varasema kuupäevaga, mis näitaks presidendipere seost varifirmaga. Raamatupidaja pidas plaani väga riskantseks, sest uurijad suudaksid lihtsasti tõestada, et kiri on võlts.

Dokumentides mainitakse Vene oligarhi



2013. aastal pidi föderatsiooninõukogust lahkuma Vene oligarh Vitali Malkin, kuna ta ei deklareerinud oma välismaal hoitud vara. Malkinile kuulub kaks Briti Neitsisaartel asuvat ettevõttet: Audrey Holdings Group Ltd ja Top Matrix Holdings Ltd.

Kuulsa Pranstsus juveeliäri pärijad jäid vahele



Dokumentidest selgus, et 2017. aasta juulis sai Mossack Fonseca teada, et nende loodud Panama varifirmasid kontrollisid Prantsuse juveliiri Pierre Cartieri pärijad. Ettevõtetele kuulus mets Kanadas ning Šveitsi pangakontod.

Kasahstan presidendi tütrele kuulus varifirma Neitsisaartel

Lekkinud dokumentidest selgus, et Kasahstan presidendi Nursultan Nazarbayevi tütrele Dariga Nazarbayevale kuulus samuti varifirma. Hetkel on Dariga Nazarbayeva senaator rahvusvaheliste suhete alal ning teda peetakse oma isa mantlipärijaks. 2017. aastast sai temast Asterry Holdings Ltd aktsionär. Tegemist on ettevõttega, mis omab varjatud osalust Kasahstan suhkrutehases.