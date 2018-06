Liviko juht eelmise aasta tulemustest: aktsiisitõusude tõttu on Eestis alkoholiturg madalseisus ja siinne müügikäive on vähenenud

„Järskude aktsiisitõusude tõttu on Eestis alkoholiturg madalseisus ja siinne müügikäive on vähenenud. Hoolimata Eesti pärssivast aktsiisipoliitikast, keskendume Livikos jätkuvalt kaubamärkide ja tooteportfelli arendamisele ning oma turupositsiooni säilitamisele. Suur eesmärk on ekspordimahtude kasvatamine ja uutele turgudele jõudmine. Ekspordis on suurim tähelepanu legendaarsel Vana Tallinnal ja rahvusvaheliste joogiekspertide seas väga kõrgelt hinnatud Crafter’s London Dry ning Crafterś Aromatic Flower džinnidel, mis on Livikole juba edukalt avanud ka neid eksporditurge, kuhu seni ei ole õnnestunud pääseda,“ ütles AS Liviko juhataja Janek Kalvi.

Liviko ekspordib praeguseks oma tooteid 29 riiki. Crafter’s džinni eksporditi 2017. aastal 13 riiki ja tänavu juba 23 riiki.

Liviko grupi ettevõtted tasusid 2017. aastal Eesti, Läti ja Leedu riigieelarvesse kokku 50,6 miljonit eurot aktsiisi, millest 35,2 miljonit eurot läks Eesti riigieelarvesse. Aasta varem tasus Liviko Eesti riigieelarvesse 54,1 miljonit eurot aktsiisi. Läti riigieelarvesse tasus Liviko 2017. aastal 11,5 miljonit eurot ja Leedu eelarvesse 3,9 miljonit eurot.

AS Liviko Eesti müügitulu oli 2017. aastal kokku 77,4 miljonit eurot, vähenedes aasta varasemaga võrreldes 15%. Müügitulus kajastus aktsiisimaks summas 37,9 miljonit eurot.

AS Liviko Läti tütarettevõte SIA Liviko müügitulu oli 2017. aastal 31,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga 5,1 protsenti. SIA Liviko lõpetas 2017. aasta 1,4 miljoni euro suuruse ärikasumiga, mis on 32,3 protsenti enam kui aasta varem.

AS Liviko Leedu tütarettevõte UAB Liviko müügitulu oli 2017. aastal 11,6 miljonit eurot, näidates aasta varasemaga võrreldes üheprotsendilist kasvu. Ettevõte lõpetas 2017. aasta ärikasumiga summas 374,2 tuhat eurot, mis on 232% enam kui aasta varem.