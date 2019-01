Loe tervikteksti: reformierakondlased ei hääletanud rahapesukomisjoni lõppraporti poolt

Rahapesu tõkestamise teemal õiguskomisjoni korraldatud ärakuulamiste eesmärgiks oli selguse saamine küsimustes, missugused Eesti riiklikud institutsioonid töötasid Danske panga rahapesu juhtumis ebaefektiivselt ja kui laialdane võib rahapesuprobleem olla Eesti krediidiasutustes üldiselt. Pidasime vajalikuks analüüsida olemasolevat rahapesuvastast riiklikku organisatsiooni selle praktilise toimimise aspektist, selgitada välja probleemkohad ning teha omapoolsed ettepanekud õiguskorras rahapesuvastast võitlust tõhustavate muudatuste osas.

Arvestades parlamentaarse kontrolli suhteliselt piiratud võimalusi pidasime otstarbekaks korraldada laialdast avalikku ja riigi julgeolekuhuvi puudutavas rahvusvahelise rahapesu tõkestamise küsimuses ärakuulamisi/küsitlemisi Eesti Panga, Riigiprokuratuuri, Finantsinspektsiooni, Keskkriminaalpolitsei juures tegutseva Rahapesu andmebüroo ja teiste asjassepuutuvate isikute osavõtul.

Ajavahemikul juuli-detsember 2018 käsitles õiguskomisjonis seda teemat kokku kümnel istungil.

Toimunud ärakuulamiste ja arutelude kokkuvõttena leiab õiguskomisjon, et ajavahemikul 2007-2014 rahapesu tõkestamise ülesannet täitnud riiklikud struktuurid ei toiminud tõhusalt mitmete allpool kirjeldatud ebasoodsate asjaolude üheaegse esinemise ja omavahelise negatiivse koostoime tõttu.

Esmalt selgus, et Eesti Pangal puutumus rahapesu tõkestamisega praktiliselt puudub. Eesti Panga seadus sätestab vaid üldise kohustuse aidata kaasa finantssüsteemi stabiilsusele ning maksesüsteemide tõhusale toimimisele. Eesti Pank ei tee rahapesu tõkestamise alast järelevalvet ega uuri rahapesujuhtumeid, osaleb üksnes poliitikate väljatöötamisel.

Finantsinspektsioon on Eesti Panga seaduse kohaselt Eesti Panga juures olev asutus. Seadusest tulenevalt on tegemist aga täiesti autonoomse asutusega. Finantsinspektsiooni autonoomia Eesti Pangast on tagatud läbi Finantsinspektsiooni eraldiseisvate juhtimisorganite (juhatus ja nõukogu), eelarve ja aruandluse. Kuigi Finantsinspektsioon on formaalselt Eesti Panga asutus, tegutseb ta finantsjärelevalve teostamisel (sh rahapesu tõkestamisel) iseseisvalt ja sõltumatult.

Finantsinspektsioon ei allu Eesti Panga kontrollile ega järelevalvele ja seetõttu ei saa Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni pädevusi ning ülesandeid vastastikuses koostoimes käsitleda.

Finantsinspektsioon finantsjärelevalveasutusena on puutumuses rahapesu tõkestamisega eelkõige tema järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste kontrollimisel, sealhulgas ka finantsvahendustegevuse sfääris. Finantsinspektsioon kontrollib järelevalvesubjekti protsesse ja süsteeme, kuid mitte konkreetseid rahapesukahtlusega juhtumeid. Konkreetselt Danske Bank`i eesti filiaali osas selgitas FI esindaja komisjonile, et kuna tegemist oli välispanga Eestis tegutseva filiaaliga, st mitte Eesti äriühinguga, siis polnud Eesti Finantsinspektsioonil piisavaid õiguslikke võimalusi jõulisemaks sekkumiseks põhjusel, et vahetult allus filiaal Taani Finantsinspektsiooni järelevalvele.

Üldine vastutus vajaliku seadusandliku jm normatiivse baasi, samuti praktiliste tegevuste koordineerimise eest rahapesu tõkestamisel on pandud rahandusministeeriumile.

Rahandusministeeriumis ei omistatud õiguskomisjoni hinnangul rahapesu tõkestamise küsimustele vaadeldaval ajaperioodil piisavat tähelepanu, õigeaegselt ei teadvustatud probleemi olemasolu ega mastaapi.

Seda isegi vaatamata asjaolule, et 11.05.2006.a. Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 285 oli moodustatud ja tegutses rahandusministri juhtimisel valitsuskomisjon rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamiseks ja koordineerimiseks. Valitsuskomisjoni liikmeteks olid kõigi rahapesuvastase võitlusega seotud avaliku sektori asutuste ning institutsioonide kõrgetasemelised esindajad. Õiguskomisjoni hinnangul oleksid erinevate ametkondade probleemid nii õiguskorraga seotud pädevuste kui praktiliste võimekuste osas rahapesu tõkestamisel pidanud eriti reljeefselt ilmnema just valitsuskomisjoni tasandil. Paraku see nii ei olnud. Teada on, et rahandusminister isiklikult osales perioodil 2009 – 2014 kaheksateistkümnest valitsuskomisjoni istungist vaid ühel, samuti ei näinud ta üha süvenevat probleemi Finantsinspektsiooni nõukogu esimehena enne 2014. aastat.

Õiguskomisjon tutvus vaadeldaval perioodil riikliku riskihinnangu koostamise, selles tuvastatud riske maandavate meetmete ja tegevuste plaani koostamise ja täitmise, samuti tegevuste koordineerimise, kontrollimise ning rahapesu tõkestamise alase poliitika väljatöötamise kohta detailsemat informatsiooni sisaldavate valitsuskomisjoni istungite protokollidega (kokku 32 protokolli). Kuigi need protokollid käsitlevad kogu rahapesuvastase võitluse spektrit, ei sisalda nad infot Danske Bank`i pikaajalise rahapesukahtlase tegevuse kohta, samuti pole analüüsitud teisi krediidiasutusi. Kuna Danske Bank`is toimunu oli valitsuskomisjoni fookusest väljas, tuleb järeldada, et riiklikul tasandil ei teadvustatud probleemi õigeaegselt.