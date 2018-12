Logistika sektoris on kasutamata ressursse

Nüüd aga - kui juurutamisel ei ole ellu viidud esimene etapp ehk protsess ei ole eelnevalt stabiilseks muudetud, on võimatu kogu ahelat tasakaalu saada.

Kolmas etapp keskendub saavutatu veel paremaks muutmisele ning nimetataksegi seetõttu järjepideva parenduse faasiks. Sisuliselt on see miniversioon kahest esimesest etapist, kus väärtusahelat tervikuna aina tõhusamaks timmitakse.

Miks siiski paljud logistikaettevõtted lean'i veel ei rakenda?

Kuigi lean'iga on juba Eestis mõnda aega tegeletud, on kontseptsiooni levik logistikasektorisse visa jõudma. Paljuski on see seotud eelarvamusega. Teatakse, et see juhtimissüsteem pärineb Toyotast ning järelikult on tegemist tugevalt tootmisspetsiifilise teemaga ning vaevalt see logistikasse sobib.

Aga lean'i jaoks ei ole vahet, mis sektoriga parasjagu tegemist on. Kuna lean tegeleb peamiselt protsessidega ja seal vootõhususe tagamisega, ei ole vahet, mis läbi erinevate etappide liigub - on see toormaterjal, laokaubad või laenuleping. Iga element vajab ühendatud protsesside ahelas töötlemiseks või menetlemiseks aega ning see ongi keskkond, kus lean opereerib tõhususe saavutamiseks kõige paremini.

Tulles tagasi teema juurde, et paljud logistikaga tegelevad ettevõtted ei ole end veel lean-kontseptsiooniga siduma hakanud ... see võib olla suur viga. Heaks näiteks on Omniva, kes on tegelenud juurutamisega juba kaks aastat ning on mõnes valdkonnas oma konkurentidest oluliselt parem. Paari-kolme aasta pärast, kui konkurendid ei ole järele tulnud, on viimased juba lootusetult maas. Põhjus väga lihtne.

Sa võid kergesti kopeerida oma konkurendi toote või teenuse, kuid operatsioonisüsteemi ja tekkinud teadmust, mis tooteid ja teenuseid efektiivselt ning kvaliteetselt toodab/pakub, ei ole võimalik kiiresti kopeerida. Näiteks püüdis General Motors kopeerida Toyota meeskondadepõhist efektiivset tootmissüsteemi mitu aastat, kuid ei jõudnud ligilähedalegi sellele, mida Jaapani kuulus autotootja aastatega arendanud oli.

Millised on otsesed võidud, mis lean'i rakendav logistikaettevõte saavutab?

Esmane kasu tuleb juba esimeses etapis, sest ettevõtted, kes ei ole varem lean'iga tegelenud, leiavad juba ainuüksi variatsioonide vähendamise ja visualiseerimisega (5S süsteem ja hoshin kanri) või näiteks probleemide analüütilise lahendamisega üles palju ebaefektiivsusi.

Kaob ära n-ö tuld kustutav loogika ettevõtte juhtimises. Juhtimine toetub mõõdikutele, kus saab kõrvalekallete korral probleeme identifitseerida ja neid järjepidevalt süsteemist kõrvaldada.

Mõistagi paraneb oluliselt ka kvaliteet. Kui töö on standardiseeritum, on kvaliteedi paranemine selle paratamatu positiivne tagajärg. See omakorda parandab jällegi kliendirahulolu, mis viib suurema müügini ning toob päeva lõpuks ettevõttesse rohkem raha.

Teiseks tasub rõhutada, et lean'iga tegeleva ettevõtte väärtusahel läheb kiiremaks. Seega võtab teenuse osutamine kliendile palju vähem aega. Lühike väärtusahel ei vaja enda ülalpidamiseks ka palju ressursse.

Kolmandaks parandab lean'iga tegelemine töötajate rahulolu. Info liigub paremini, nende tööd väärtustatakse ja nad on paremini kaasatud. Kuna probleemide lahendamine on viidud päris rohujuuretasandile välja, tunnevad inimesed, et nad saavad neid puudutavaid igapäevatöö protsesse mõjutada.

Omniva lean'i juurutamise põhjal võib öelda, et võite on saavutatud kõigis eelmainitud valdkondades. Mõnes sektoris on need olnud küll tagasihoidlikumad, mõnes suuremad, jäädes 20-80% vahele. Lean-logistika on järelikult üsna tõhus juhtimissüsteem, mida peaks konkurentsis püsimiseks kindla peale kohe juurutama hakkama.