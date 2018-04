Logistikafirma AHL Logistic ostis endise tehase ja laohoone Muuga sadamas

Soome kapitalile kuuluv logistikafirma AHL Logistic ostis Muuga sadamas asuva endise teraspleki galvaniseerimise tehase- ja laohoone, teatas Tallinna Sadam.

AHL-l juhatuse liikme Mikko Juhani Laaksoneni sõnul on ettevõttel plaanis hakata kasutama Muuga Sadamas asuvat ca 30 tuhande m² suurust hoonet erinevate puist- ja üldkaupade ladustamiseks ning teostada sadamas ka kaupade laadimist ja lossimist. „Tulevikuplaanides näeme võimalike uute kaupade laadimist ja ladustamist ning teatud osas ka tootmise käivitamist.“

Tallinna Sadama juhatuse liige kommertsjuht Margus Vihman leiab, et uue tegija tulek Muuga sadamasse on väga positiivne. „Peame äärmiselt oluliseks, et Muuga sadamas oleks üha rohkem võimalusi Eestit läbivatele kaupadele lisandväärtuse andmiseks. Meil on hea meel, et mõni aasta suletud olnud endine teraspleki galvaniseerimise tehase hoone leidis uue omaniku ja saab tulevikus taas kasutuselevõetud.“

AHL Logistics on Eestis registreeritud ettevõte, mille juhatuse liige on Soome logistikaettevõtja Mikko Juhani Laaksonen. Laaksonen on muuhulgas juhatuse liige ka Soome ettevõttes Baltic Bulk OY. Baltic Bulk OY on terminalioperaator neljas Soome sadamas (Hamina-Kotka, Kaskinen, Oulu, Kemi) omades lisaks ka Soome sisemaa terminale. Ettevõtte pakub laia valikut sadama-, lao- ja transporditeenuseid bioenergia tootjatele, toiduainete-, paberi-, metalli- ja keemiatööstustele.

Tallinna Sadam sõlmis hiljuti sama ettevõtte omanikele kuuluva firma Bulk & Tank OÜ-ga lepingu, mille kohaselt rajatakse Muuga sadama idaosasse umbes kolme hektari suurusele maa-alale peamiselt Eesti turuga seotud puistlasti (hakkepuit, pellet, lubi jms.) laokompleks, mis on eelduseks lähitulevikus nende kaupade teenindamise käivitamiseks Muuga sadamas. Uute terminalide ja EVR Cargo kavandatav ühistöö aitab tulevikus tuua rohkem kaupu läbi Muuga sadama ka Lõuna- Eestist ja eelkõige neid kaupu, mis praegu on liikunud autotransporti kasutades läbi Riia sadama.