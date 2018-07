Logistikafirma eksjuhid lükkavad süüdistused tagasi: omanike ainuvalitsev otsustamisstiil tekitas suurt rahulolematust töötajate seas

Endised Via3L Spedition OÜ juhatuse liikmed kinnitavad, et on veendunud, et nad pole Via3L Spedition OÜ-st lahkudes toime pannud ühtki õigusrikkumist. Samuti pole nad omastanud ettevõtte vara. Elmer Maas ja Lauri Latt ei kuulu OÜ Nordic Spedition juhatusse ega omanikeringi. Kas ja millisel viisil nad hakkavad ettevõttega edaspidi koostööd tegema, näitab tulevik.

Kui enamusosanikud tunnevad, et nende õigusi on rikutud, tuleks pöörduda nõuetega kohtusse, kus tsiviilõigusliku kohtumenetluse käigus selgub, kas süüdistustel on alust või mitte. Taunime enamusosaniku käitumist asuda õiguslike sammude asemel ründama vähemusosanikke orkestreeritud meediakampaania kaudu ja kinnitame, et võtame alusetute süüdistuste ümberlükkamiseks kasutusele omapoolsed õiguslikud sammud.

Kutsume kõiki osapooli lahendama pretensioonid ja erimeelsused tsiviliseeritult kohtus ning hoiduma katsetest mõjutada kohtu võimalikku suhtumist ajakirjanduse vahendusel. Seetõttu Elmer Maas ja Lauri Latt tänavad kõiki meediakanaleid võimaluste eest anda intervjuusid ja kommentaare, kuid loobuvad kuni juriidilise menetluse lõpuni täiendavatest avaldustest ning keskenduvad oma igapäevatööle.

Loe veel

Süüdistatakse varguses

Logistikafirma Via3L gruppi kuuluva Via3L Spediton OÜ saatis esmaspäeval koostööpartneritele kirja, milles väidavad, et nüüdseks tagasi kutsutud juhatuse liikmed Elmer Maas ja Lauri Latt on pannud ettevõttes toime varguse. Ettevõtte kahtlustab, et vargus pandi toime ka töötajate kaasabil, kuid täpsem isikute ring on alles täpsustamisel.

"Minema on viidud praktiliselt kõik vajalik teenuse osutamiseks, mistõttu ei ole meil võimalik Teid hetkel kvaliteetselt teenindada. Võtame koheselt kasutusele võimalikud meetmed, et lahendada ülalnimetatud olukord ja sellega seoses Teile tekkinud ebameeldivused," kirjutati koostööpartneritele.