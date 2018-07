Logistikafirma tühjakskantimises süüdistatud Lauri Latt astub ELEA juhi kohalt tagasi

Eile meedias laialdaselt kajastamist leidnud sündmuste valguses on VIA 3L Spedition OÜ endine juhatuse liige Lauri Latt esitanud Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) juhatusele tagasiastumispalve ELEA juhatuse esimehe kohalt, mille juhatus ka heaks kiitis.

Uue esimehe valimisteni täidab ELEA juhatuse esimehe kohuseid senine aseesimees Toomas Orutar, Logistika Pluss OÜ-st ning vabanenud kohale juhatuses asub asendusliige Joel Timm, Balti Logistika OÜ-st, teatas ELEA.

1994. aastal asutatud ELEA on Eesti ekspedeerijaid ja logistikateenuste pakkujaid ühendav mittetulundusühing, mille eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa oma valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning sellealase info levikule.

Transpordi- ja logistikafirma Via3L Spedition süüdistab kahte endist juhatuse liiget ettevõttes toimunud ulatuslikus varguses, kusjuures suur osa töötajaid lahkus koos varaga. Endised juhatuse liikmed väidavad, et süüdistused ei vasta tõele.

Firma saatis esmaspäeval koostööpartneritele kirja, milles väidavad, et nüüdseks tagasi kutsutud juhatuse liikmed Elmer Maas ja Lauri Latt on pannud ettevõttes toime varguse. Ettevõtte kahtlustab, et vargus pandi toime ka töötajate kaasabil, kuid täpsem isikute ring on alles täpsustamisel.