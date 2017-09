Lõhkine eelarve tõi Saudi Araabia juba kolmandat korda laenuturule

Saudi Araabia Foto: Scanpix/ AFP

Pole veel möödunud aastatki ajast kui Saudi Araabia kaasas võlakirjaturult raha. Täna teatas riik, et kaasas rahvusvahelistelt investoritelt 12,5 miljardit dollarit. See on juba vähem kui aasta jooksul kolmas kord, kui naftamüügirikkustega harjunud riik võlakirjaturule tuli, kirjutab CNN Money.