Lõhutud hooned ja autod, purunenud aknad ja lendu läinud batuut – tormikahjude nimekiri pikeneb iga tunniga

Kindlustusfirmad tegelevad eilse tormi kahjude hindamisega. Hetkel on suurimaid õnnetusi põhjustanud autodele ja hoonetele kukkunud murdunud oksad.

ERGO kahjukäsitluse klienditeeninduse osakonna juht Taavi Kööts ütles, et päev on alles noor ning tavaliselt laekub tormikahjude teateid veel kolm-neli päeva peale tormi. „Hommikupoolikul on jõudnud meieni näiteks järgmised teated: puu kukkus parkivale sõidukile peale, tuul puhus mootorratta ümber, sõidu ajal kukkus oks autole peale, piirdeaed kukkus tuulega sõidukile, tormiga lennanud esemed on mitme maja aknaid lõhkunud, batuut on tuule alla võtnud ja minema lennanud,” rääkis ta. „Nimekiri pikeneb iga tunniga. Eeldatavate kahjusummade kohta on veel vara midagi öelda. Teateid laekub üle Eesti, aga enim on neid põhjarannikult.”

PZU Kindlustuse varakahjude grupi juhi Marge Habakuki sõnul on hetkel teateid neljast suuremast kahjust Tallinnas ja Harjumaal. „Juhtumiteks on katuse kahjustumised ja murdunud puude tekitatud kahjud hoonetele ja muule varale. Kahjusummad on hinnanguliselt 30 000 eurot,” lisas ta.