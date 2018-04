Loit Linnupõld jahib lätlaste pankrotis metallurgiatehast

Briti-Eesti konsortsium avaldas juba teist korda soovi osta ära maksuraskustes AS KVV Liepajas metalurgs, selgub uudisteagentuuri LETA valduses olevast kirjast, kirjutab Äripäev.

Konsortsiumisse kuulvad Briti terasetootja British Steel, Greybull Capital ja Loit Linnupõllule kuuluv Baltic Metal Holdings.

Agentuuri andmeil kordas ühendus 17. aprillil osapooltele saadetud kirjas oma juba veebruaris avaldatud soovi ettevõte ära osta. British Steel teatas, et on valmis investeerima tehasesse 60 kuni 75 miljonit eurot ning on valmis sõlmima KVV Liepajas metalurgsi omanikega aktsiate ostu kavatsuse protokolli. Lisaks tegi konsortsium pankrotihaldurile ettepaneku mitte müüa tehase varasid oksjonitel erinevade osadena – et KVV Liepajas metalurgs jääks ühtseks tervikuks.

