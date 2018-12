Londoni ärikiirendi juht Eesti idufirmadest: inimesed armastavad neid!

Varase staadiumi idufirmade toetamisele pühendunud üleilmne programm Techstars on aastate jooksul investeerinud mitmesse Eesti idufirmasse. Ülemöödunud nädalal Tallinnas peetud Techstars Startup Week tõi kohale ka Lingvisti juhatuse liikme, varase staadiumi investori ja ärikiirendi Londoni programmi tegevjuhi Eamonn Carey. Tema sõnul on Eestis üks tugevamaid idufirmade ökosüsteeme: siin on mitu edukat eeskuju ja palju investeeringuid alustavatele tehnoloogiafirmadele.