Londoni eluasemetel aprillis kaheksa aasta suurim hinnalangus

Londoni eluasemete hinnad tegid aprillis viimase kaheksa aasta suurima kukkumise, sest ostjad väldivad kesklinna, vahendab Bloomberg.

Keskmine kinnisvara pakkumishind langes Londonis aprillis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1,5% 636 777 naelani (760 603 eurot). See on kõige suurem hinnalangus alates 2009. aastast, vahendab Bloomberg Rightmove’i. Kuuga odavnesid hinnad Londonis 2%.

Londoni kinnisvarahinnad on riigi turu keskmisest vähem tõusnud juba 2016. aasta algusest. Põhjuseks investoritele kehtestatud maksude tõstmine ning Brexiti hääletus. Kõige rohkem kannatavad kallimad majad, nii on Londoni kesksemate rajoonide hinnad langenud 4,2%, samas kui äärelinna odavamate eluasemete hinnad on kerkinud 1,7%.

Ühendkuningriigis tervikuna kerkisid hinnad aprillis 1,1%. Hinnatõus on aeglasem kui seitsme aasta keskmine kuine 1,6% hinnatõus. Aastane 2,2% hinnatõus on aga aeglasem alates 2013. aasta aprillist.