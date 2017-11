Londoni ikoonilised punased bussid hakkavad kasutama väga põnevat päritolu kütust

Londoni punased kahekordsed bussid hakkavad peagi sõitma biokütusel, mis on osalt tehtud kasutatud kohvipurust, kirjutab Bloomberg.

Kütust hakkab pakkuma testprojekti tegev firma Bio-bean Limited. Tegemist on Londonis paikneva firmaga, mis on liitnud selle projekti jaoks jõud Royal Dutch Shelliga. Nad toodavad seda kütust esialgu 6000 liitrit aastas.

„Sellel on suur õliprotsent ning seega on see väga hea algmaterjal biodiisli tootmiseks," ütles Bio-beani asutaja Arthur Kay.

Ühiskonnas kasvab üha enam surve mitte kasutada toiduks kõlblikke produkte kütuse tootmiseks ning ettevõtted soovivadki järjest enam teha kütust ülejääkidest, nagu näiteks kasutatud toiduõli. Lisaks ka taimedest, mida ei sööda. Teatud sorti suhkruroogu ja maisi tehakse etanooliks ja seda põletatakse mootorites.

Bio-beanil on Suurbritannias tuhandeid kohvikust partnereid ja neilt kogutakse kohvipaks kokku. Suurbritannias koguneb seda umbes 500 000 tonni aastas.

Saadud toormest tehakse biokütus ettevõtte enda tehases Cambridgeshires. See omakorda segatakse tavalise diisliga. Edasi saadetakse see kesktanklasse, kus „käivad joomas" Londoni bussid.

Firma toodab biomassist ka pelletit ning briketti, mida saab kasutada kodustes ahjudes. Seda toodetakse 50 000 tonni aastas.

Firma omanik ütleb, et kohvipaks sobib ideaalselt sellist toodete tootmiseks, sest see pakatab energiast.

Bio-bean loodi 2013. aastal ning see on saanud ka Suurbritannia valitsuse rahastust. Lisaks on sinna panustanud Shell ja erainvestorid. Nad plaanivad laieneda üle kogu Suurbritannia, aga ka mujale Euroopasse ja USAsse.

„Me otsime paiku, kus juuakse väga suuri koguseid kohvi. Meie peamine arenguplaan on seotud kohtadega, kus leidub lahustuvat kohvi tootvaid tehaseid," ütles Kay.