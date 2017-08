Londoni kullaturu saladuskate kerkis

Londoni väärismetallide kauplemisega tegelev katusorganisatsioon LMBA kergitas saladuskatet selles osas, et kui palju on Londonis kulda.

Briti keskpanga, kommertspankade ja turvafirmade varakambrites oli 31. märtsi seisuga 7449 tonni kulda, teatas organisatsioon 31. juuli pressiteates.

Selline kullakogus oli väärt 298 miljardit dollarit. Lisaks kullale oli väärismetallihoidlates ka 32 078 tonni hõbedat, mille turuväärtus oli 19 miljardit dollarit.

Sellest statistikast selgub, et Londoni kullakambrid on kulla poolest maailmas kolmandal kohal, kirjutab Bloomberg. Esikohal on India kodumajapidamised, kellel on umbes 23 000 tonni kulda. Umbes 8000 tonni kulda on USA valitsusel. Neljandal kohal on India templid, kus on ligi 5000 tonni väärismetalli.