Londoni transpordiamet peatas Taxify töö. Tegevjuht: nad kaitsevad Uberi monopoolset seisundit

Londoni transpordiamet peatas ajutiselt Taxify töö vajaliku litsentsi puudumise tõttu. Firma tegevjuhi Markus Villingu sõnul on tegemist regulatoorse arusaamatusega.

Reuters kirjutas täna, et Uberi rivaal Taxify on ajutiselt peatanud töö Londonis, sest kohalik transpordiamet väidab, et firmal ei ole vajalikke litsentse.

"Taxifyl puudub litsents Londonis sõidujagamisteenuse pakkumiseks, ütles transpordiameti esindaja. "Me uurime Taxify tegevust ja astume järgmiseid samme kui vaja."

Taxifyl on hetkel Londonis 3000 autojuhti ja rakenduse on endale alla laadinud 30 000 klienti.

Taxify: tegu on arusaamatusega

"Ma ei ole veel viimaste detailidega kursis, kuid üldplaanis on tegemist regulatoorse arusaamatusega," ütles Taxify tegevjuht Markus Villing. "Täna nad kaitsevad turul valitsevat monopoolset seisundit. Uber on turul monopol ja me oleme viis kuud tegelenud litsentsi hankimisega. Eelmine nädal alustasime tööd, sest juristide poolt tuli roheline tuli," ütles ta.

"Transpordiamet andis ilma igasuguse selgituseta käsu operatsioonid peatada. Nüüd on meil ees kohtumine, et aru saada, millised on nende argumendid. Meie juristid on kinnitanud, et kõik on korrektne," ütles Villing.

Küsimusele, kui kaua võib probleemi lahendus aega võtta, vastas ta, et loodetavasti saadakse õhtuks autod sõitma. "Täna me tulime neile lihtsalt viisakusest vastu ja oleme pooleks päevaks töö peatanud. Kuna meie juristide poolt on kinnitus, et kõik on korrektne, siis ootame ameti poolset selgitust," sõnas ta.