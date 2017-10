Lonely Planet valis Tallinna parima hinna-kvaliteedi suhtega reisikohaks maailmas

Maailma suurim käsiraamatute kirjastaja Lonely Planet valis Tallinna parima hinna ja kvaliteedi suhtega reisikohaks 2018. aastal.

Nende kokkuvõte meie pealinna võlude kohta: Eesti pealinn on kompaktne, moekas ja suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega (ingl terrific value). Vanalinn on Ida-Euroopa üks armsamaid ja seda saab avastada jala, ühikad, võõrastemajad ja eramajutus on odavad, ja üks parimaid tasuta asju siin on Linnahalli tohutul katusel Läänemere- ja suurepäraseid linnavaateid imetleda.

Tallinna olemasolu pole just saladus – siia saab lennata odavalt kõikjal Euroopast. Kui tahad seda kõike ise avasta, siis suundu Kalamajja, kiiresti arenevasse piirkonda, kus asub Telliskivi loomelinnak. Siin on toidukärusid, mis on odavad ja Instagrami-väärilised.

Eestile järgneb Lonely Planeti pingereas Kanaari saarestikku kuuluv pisike Lanzarote saar, kolmandal kohal on USA Arizona osariik.

Lonely Planet jagab reisisoovitusi ka muudel alustel, näiteks 2018. aastal põnevaima piirkonnana, mida külastada, on nimetatud Belfast ja Causeway rannik Põhja-Iirimaal. Riikide esikümnes Eestit pole, seda troonib Tšiili.

