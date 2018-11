Loodmaa: eestlased peaksid olema tolerantsemad eesti keelt mitteoskava teenindajaga

Loodmaa rääkis, et välismaalt Eestisse õppima tulnud tudengid otsivad tihti endale tööd teenindavas sektoris, kuid alati ei oska nad eesti keelt. Eestlased ei taha aga tema sõnul sellistel juhtudel teenindajasse tolerantselt suhtuda. „Nii kui keegi restoranis või hotellis hakkab inglise keeles teenindama, tehakse kohe kõne keeleinspektsiooni ja öeldakse, et mind ei teenindatud eesti keeles,” sõnas Loodmaa.

Loodmaa jätkas, et hoolimata sellest on eestikeelne teenindus hotellides ja restoranides ikkagi tagatud. „Ma ei räägi, et eestikeelset teenindust ei peaks olema. See on tegelikult igal pool tagatud. Aga me ise ei taha olla tolerantsed, kuid peame olema.”

Ta lisas, et kõige olulisem küsimus tööjõupuuduse vähendamisel majutus- ja toitlustussektoris on, kuidas see valdkond populaarseks ja atraktiivseks muuta. Sellele aga lihtsat ja ühest vastust pole. „Oluline on, et inimesed saaksid aru, et tegelikult see on töö, mida tasub selgeks õppida ja mida võib teha pikki aastaid, sest see pakub võimaluse edukalt ära elada,” lausus Loodmaa.