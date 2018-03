Loomade heaolu, keskkonnasõbralik majandamine ja mahetoomine- PRIA maksis välja 51 miljoni eest toetusi

6136 põllumeest ja loomapidajat said veebruarikuu lõpuks PRIA vahendusel kätte 51 miljonit eurot maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi, mida on kokku ligi paarkümmend alaliiki.

Kõige arvukamalt – 1954 - on loomade heaolu toetuse saajaid, kes said kokku üle 6,1 miljoni euro. Summalt suurim - 22,6 mln eurot - oli toetus 1475-le keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saajale. Mahepõllumajandusliku tootmise toetust said 1747 taotlejat kokku 15,3 mln eurot.

„Põllumajandusmaa ja –loomadega seotud maaelu arengukava keskkonnatoetused aitavad majandada tavatootmisest keskkonnasõbralikumalt, anda meie toidulauale kodumaist mahetoitu, kaitsta Eesti loodust ja pärandkultuuri, kohalikke taimesorte ja ohustatud loomatõuge,“ loetles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell keskkonnatoetuste eesmärke. „Võrreldes tavatootmise ja otsetoetustega on nende toetuste saamiseks hulk täiendavaid tingimusi, aga toetused aitavad seda kompenseerida.“

Kõigist pindala- ja loomatoetuste saajatest Eestis moodustavad keskkonda väärtustavate toetuste kasutajad kokku veidi alla poole. Ligi miljonist hektarist taotlusalusest maast moodustab aga keskkonnatoetustega seotud pind ligi kaks kolmandikku.

Kõigi toetuseliikide ja maakondade lõikes on koondandmed määratud pindala- ja loomatoetuste kohta PRIA kodulehel, vt www.pria.ee . Toetuste saajate nimekirjad on avaldatud iga konkreetse toetusmeetme materjalide juures.

Järgmine pindalatoetuste taotlusvoor algab 2. mail ning taotlusi saab tänavu esitada ainult e-PRIAs.