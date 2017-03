Loomakaitsjad saatsid EASile plaanitava veekeskuse osas pöördumise

Lääne Elu annab teada, et loomakaitseorganisatsioonid saatsid reedel ühise pöördumise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, et takistada „Meritähe" veekeskuse ehitust. EAS otsustas ettevõtmist toetada 2,25 miljoni euroga. Pärast pöördumist andis EAS teada, et nad kaasavad sõltumatu eksperdi.

Pöördumine algas nii:

Austatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Pöördume teie poole seoses eilse uudisega kogupere külastuskeskuse "Sea Star" toetamisest.

Palume hinnata projekti eetilisust ja sobivust kaasaegsesse, loodussõbralikku ja progressiivsesse Eestisse.

Ookeanikalade akvaarium on arengus suur tagasiminek. Maailmas domineerivad ja jätkavad võidukäiku vastupidised trendid - liigutakse eemale meelelahutusest, mille peamisteks objektideks on loomad. Suund on looduse ja loomade kaitsmine, liikide säilitamine, jätkusuutlikkus, loodusressursside taastamine.

EAS vastas pöördumisele, et nad võtavad loomakaitsjate muret tõsiselt ning kaasavad eksperdi.

"Taotleja on kinnitanud, et atraktsiooni rajamisel tagatakse vastavus ISO standardite kaudu, rakendatakse säästva turismi, eelkõige loodushoiu põhimõtteid. Taotleja ülesanne on põhitaotluse ettevalmistamine kujul, mida saaks reaalselt ellu viia ja kes kavandab selleks vajalikud muudatused," on vastuses kirjas

Eile kirjutas Lääne Elu, et kui Dirhami sadama omaniku Mart Vahteli soovid teoks saavad, avab kahe aasta pärast suvel Dirhami sadama kõrval uksed Eestis ainulaadne akvaariumiga veekeskus Meritäht.

Neljapäeval teatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), et toetab multifunktsionaalse keskuse rajamist 2,25 miljoni euroga. Toetusele lisandub 55 protsenti omaosalus.

Lisaks veekeskusele tuleb sinna ookeanikalade akvaarium, seikluspark, teaduskeskus jm, midagi sellist, mis ühendab endas Läti Livu veepargi, Soome Helsingi Sealife'i ja Leedu Nida poolsaare delfinaariumi.

Maja keskele tuleb läbi kolme korruse 15meetrine Sügaviku-nimeline akvaarium, kus hakkavad ringi ujuma haid ja raid.