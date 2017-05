„Loomulikult teadis Taavi Aas Arvo Sarapuu äridest. Kes ei teadnud?”

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees nimetab abilinnapea Arvo Sarapuu prügiäris sahkerdamist avalikuks saladuseks. Linna sisekontroll põhjendab lubamatu tegevuse mitteavastamist sellega, et neil pole võimalik tegeleda pealtkuulamise ega jälitustegevusega. Linnapea kohusetäitja Taavi Aas lubab aga uurida, kas ja mil moel on keskkonnaamet Sarapuu juhiseid täitnud.

Eilsel valitsuse pressikonverentsil kinnitas linnapea kohusetäitja Taavi Aas, et linnavalitsus ei teadnud lokkavast korruptsioonist midagi. Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Ants Leemetsa sõnul on Aasa ütlused täielik nali.

„Arvo (Sarapuu – toim) iseenesest on tore inimene, aga ta ei saanud aru, et avalikus ametis ei saa eraäriga tegeleda. Loomulikult Taavi Aas teadis. Kes ei teadnud? Seda teadsid kõik linnavalitsuse liikmed ja kõik volikogu liikmed. Mingit saladust siin ei olnud. Opositsioon – sotsid, IRL ja meie – oleme teinud korduvaid järelepärimisi, koos tegime aktsiooni. Palusime näha lepinguid, mis on BWM-iga sõlmitud. Pole loogiline, et uus riiulifirma võidab nii hankeid. Keskerakond lihtsalt ei tunnistanud seda,” ütles Leemets.