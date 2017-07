Lõpuks ometi! IMF näeb värskes raportis Euroopa arvelt maailmamajanduse kasvu

Just Euroopast saab maailmamajanduse viimase kümne aasta suurima kasvu mootor, arvavad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) analüütikud.

Maailmamajandus on viimase kümne aasta suurima kasvu lävel ning selle mootoriks saab Euroopa, märgivad IMFi analüütikud värskes prognoosis, vahendab Deutche Welle.

Valuutafond suurendas praktiliselt kõikide regioonide majanduskasvu ootusi. Uuendatud prognoosi kohaselt kasvab maailmamajandus tänavu 3,5% ning tuleval aastal 3,6%.Kasvu veab aga Euroopa. „Tõstsime paljude riikide majanduskasvu ootusi. Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ning Hispaania on riigid, mille majandus kasvas esimeses kvartalis meie ootustest oluliselt enam,“ märgivad analüütikud.

Europa Liidu majanduse suhtes on analüütikud optimistlikud. „Me ei välista, et kontinentaal-Euroopa riikide majandused kasvavad veelgi kiiremini sest poliitilised riskid on vähenenud,“ kirjutavad eksperdid.

USA majandusprognoose fondi analüütikud seevastu langetasid. Selleks aastaks oodatakse nüüd SKT kasvuks 2,1% varem loodetud 2,3% asemel ning tuleval aastal peaks kasv olema vaid 2,1% varem loodetud 2,5% asemel. „Globaalses pildis oli see kõige suurem kaotus,“ tõdes IMFi peaökonomist Maurice Obstfeld.

Üheks ootuste langetamise põhjuseks oli president Donald Trumpi probleemid ambitsioonika infrastruktuuriprogrammi elluviimisel.

Venemaa majandus peaks sel aastal täielikult taastuma.