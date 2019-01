Lõpuks ometi tehtud: LHVs saab ettevõtluskonto avada

„Ettevõtluskonto on olnud pikalt oodatud uus teenus. Usun, et Eestis on palju ettevõtlikke inimesi, kellele see võimalus võiks sobida ja kes võiksid endale ettevõtluskonto avada,“ lausus LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

Ettevõtluskonto mõte on, et mikroettevõtja või FIE pääseb tüütust bürokraatiast ehk raamatupidamiskohustusest. Pangas ettevõtluskonto avanul läheb sinna laekunud summadelt automaatselt 20% ettevõtlustulu maksuna maksuametile. See ettevõtlustulu maks hõlmab endas tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kogumispensioni makse osa.

Kui ettevõtluskontole laekuv tulu ületab aastas 25 000 eurot, on maksumäär 40%. Kui ettevõtluskontole laekunud tasu ületab 40 000 eurot kalendriaastas, ettevõtluskontot kasutada ei saa.

Kuigi seadus võimaldas madala maksumääraga eraisiku ettevõtluskontot luua juba eelmise aasta algusest, ei olnud seda võimalik teha põhjusel, et üksi pank seda ei pakkunud ning ainsana oli idee arendamisest huvitatud vaid LHV ning aasta keskel lootis rahandusminister, et novembris on ettevõtluskontot ka pangas võimalik kasutada.

Swedbank ning SEB kinnitasid eelmisel aastal Ärilehele, et ettevõtluskonto pakkumise suunas nad ei tegutse, sest kliendid ei ole sellest teenusest huvitatud.