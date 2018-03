Lõpuks ometi! Tihe konkurents on hakanud üürihindu langetama

Üha tihenev konkurents ja kasvavad nõudmised on hakanud langetama enamlevinud suuruses üürikorterite pakkumishindu. Veel enam, perioodid, mis üürniku leidmisele kuluvad, on pikenenud, kirjutab Uus Maa Kadrioru büroo maakler Annett Armulik.

Konkurents on enim suurenenud eriti just Tallinna kesklinna 2-toaliste korterite osas, sest neid on kõige enam pakkumisel nii uutes majades kui ka järelturul. See põhjustab hinnalangust, aga ka pikenenud pakkumisaegu, sest potentsiaalsel üürnikul on valik suur ning sama hinna eest pakutakse küllaltki erineva kvaliteediastmega kortereid.

Nii on hakatud enam kauplema ka hinna osas. Kokku arvestatakse nii üürisumma ja kommunaalkulud ning kogusummast lähtuvalt tehakse otsus. Muide, üürnikud teavad väga täpselt, et remondifond jm maja korrashoiuga seotud kulud ei pea olema nende kanda. Seda peavad omanikud aktsepteerima.

Loomulikult suurendab konkurentsi ka see, et enam on hakatud hoopis kinnisvara ostma, kuna kõrgete üürihindade valguses ei ole laenu tagasimaksele kuluv summa enam probleemiks.

Ka üürnike nõudmised üürikorterile endale on suurenenud. Väga olulisel kohal on parkimiskoha olemasolu, korteri sisustuse ja viimistluse kvaliteet ning muidugi juba eelmainitud kommunaalkulud. Ka panipaik lisab väärtust ja võib vahest olla tõsiseks argumendiks, miks just konkreetse korteri kasuks otsustada.

Olge paindlikud

Üüriäris annab eelise see, kui omanikud on tingimustes paindlikumad. Näiteks lubama korterisse koduloomi (võttes sel juhul tagatiseks kasvõi 2-3 kuu üürisumma) ja sõlmima lepinguid ka lühemaks perioodiks.

Paindlikkus on eriti oluline just nooremale üürijaskonnale. Tavapärane aastane leping võib neid veidi hirmutada, sest elud on kiired ja muutuvad ning üks aasta võib tunduda väga pikk. Sellest tulenevalt võiks alternatiiviks pakkuda kas lühemat või tähtajatut lepingut.

Suuremate korterite puhul võib kaaluda ka erinevate inimeste tubadesse paigutamist. Tihti kardetakse võtta näiteks kahte üliõpilast, kuna arvatakse, et siis on kogu aeg pidu ja korter lagastatakse ära. Tegelikult tuleks ju üüriraha kahest erinevast allikast ning kokkuvõttes saaks küsida ka veidi kõrgemat üüri (arvestades nö toa hinnaga). Kui omanikul on taolise situatsiooni ees kartus ja pole endal soovi või oskust asja hallata, siis oleks üheks lahenduseks haldusteenus. Haldur külastab korterit paar-kolm korda aastas ning hoiab asjadel jooksvalt silma peal.

Paljud omanikud kardavad veel endiselt sissekirjutuse võimaldamist. Arvatakse, et see annab üürnikule peremehe õiguse ning hiljem ei saa neid enam korterist välja kirjutada. Tegelikult see nii ei ole. Sissekirjutust on üürnikul vaja suhetes kohaliku omavalitsusega ning kui omanik seda võimaldab, on tegu kindla eelisega teiste üürikorterite omanike ees.

Kokkuvõtteks. Üürihinna suurusel peab olema aina suurem põhjendus. Argument, et tegu on korteriga kesklinnas ja uues majas, ei ole enam tähtis. Lisaväärtused, paindlikkus ning konkurentsivõimeline hind on see pakett, mida potentsiaalne üürnik ootab.