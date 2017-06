L'Oreal müüb The Body Shopi brasiillastele

Prantsusmaa kosmeetikakontsern L'Oreal müüs eestlastelegi tuntud brändi The Body Shop miljardi euro eest Brasiilia firmale Natura Cosmeticos.

Tehing peaks lõpule jõudma aasta jooksul. Tehingu tingimustele peavad oma heakskiidu andma USA ja Brasiilia konkurentsiametid.

The Body Shop toodab hooldus- ning dekoratiivkosmeetikat. Brändil on 3000 kauplust 66 riigis.

L'Oreal andis The Body Shopi müügiplaanist teada veebruaris mullusi majandustulemusi avalikustade ning varem on kirjutatud, et The Body Shopi ostu vastu tunneb huvi hiinlaste Fosun.

Forbes kirjutas veebruaris, et kui algselt oli 1976. aastal Anita Roddicki asutatud firma tuntud oma eetilisuse, keskkonnahoiu, sotsiaalse teadlikkuse ning vastutustundlikkuse poolest, siis pärast L’Oreali omandusse saamist 2006. aastal hakkas bränd oma võlu kaotama.

Majandusajakiri märkis, et kui müügitehing õnnestub, tuleb brändil sihtrühma tagasisaamiseks teha suuri muutusi.

Konkurents eetiliste brändide turul on oluliselt kasvanud ning Forbes toob The Body Shopi põhiliste konkurentidena välja Dr. Hauschka, Chantecaille'i ning Lush and Neal’s Yardi.