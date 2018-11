LOT põhjendab reisijatelt raha korjamist: me ei küsinud seda kõigilt 250 reisijalt, vaid ainult neljalt

„Olukorra põhjustas Pekingis asuv lennufirma Boeing tööaja, kes pidi varustama meid varusosaga, mis oli vaja Dreamlineri vea parandanduseks. Ta tahtis, et selle eest makstaks sularahas, kuigi meie kahe ettevõtte vahel on lepingu, mille järgi me ei arvelda sularahas, kirjeldas LOTi suhtekorraldusekspert Konrad Majszyk.

Kuna aga LOTi kohapealsel reisikorraldajal ei olnud nõutud summat (ca 300 eurot) sularahana, siis selleks, et mitte lükata reisi väljumist veelgi edasi, otsustas ta paluda abi nendelt reisijatelt, keda ta enda sõnul tundis. „Mida on oluline rõhutada, ta ei küsinud seda [kõigilt] 250 reisijalt, vaid sõna otseses mõttes vaid neljalt neist,” märkis Majszyk.

Ühtlasi möönas ta, et see loomulikult ei muuda fakti, et LOTi töötaja käitumine oli kohatu. „Sellist olukorda ei ole tohtinud juhtuda. Me vabandame oma reisijate ees tekitatud ebamugavuse pärast, lausus LOTi esindaja.

Eesti lennufirma Nordica ei soovinud koostööpartneri vahejuhtumi osas hinnanguid anda. "Ilmselt oskab kirjeldatud olukorda ikkagi kõige paremini LOT ise kommenteerida," sõnas Nordica liinivõrgu ärijuht Märt Sibrik.

Antud olukord leidis aset novembri keskpaigas toimunud LOTi Pekingi-Varssavi lennul, kuhu olid pileti ostnud 250 inimest. Kokku pidid reisijad ootama lennu viibimist kümme tundi. Neile reisijatele, kes lennufirma sularahaga välja aitasid, LOT kompenseeris selle, jagades lisaks veel täiendavaid vautšereid.