Lõuna-Eesti kaupluste käive kuivab kokku ja poed sulgevad uksed, sest inimesed ostavad pimesi Lätist

Veel selle aasta alguses rääkisid Valga vaibapoe Valley müüjad Irina ja Riina enesekindlalt, et piirikaubandus nende äri ei mõjuta. „Läti meile konkurentsi ei paku. Muidugi, piirikaubandus on, aga meie oleme ainus vaibapood kaksiklinna peale. Lätlased käivad ka siin ostmas,” ütles Irina uhkelt, näidates 12-aastase vaibapoe valikut. Nüüd, üheksa kuud hiljem, teatas pood, et sulgeb piirikaubanduse tõttu uksed.