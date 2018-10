Lõuna-Eesti vallajuht: postkontorite sulgemine ei sureta kindlasti elu maal välja

„Protsess on läinud rahulikult. Kõikides Elva valla suuremates kohtades on postiteenus olemas. Peale postiteenuse ümberkorraldusi on lisaks Elva linna postkontorile postipunktid Annikorus ja Rannus ning pakiautomaadid Puhjas ja Rõngus,” rääkis Elva abivallavanem Mikk Järv.

Ta märkis, et postipunktides pakutakse postiteenuse osutamiseks kõiki teenuseid – nii kirisaadetise vastuvõtmist kui väljastamist, postipakkide vastuvõtmist ja väljastamist, võetakse makseid ja ajakirjandustellimuste vastu ning müüakse postiteenuse osutamiseks vajalikke kaupu.

„Postkontorite sulgemine ei sureta kindlasti elu maal välja, on Järv veendunud. Ta põhjendab, et postiteenuse puhul on olemas pakiautomaadid või postipunktid. „Sularahaga toiminguid saab teha Coop kauplustes. Inimeste käitumisharjumused on muutunud ja vajadus traditsioonilise postkontori järele on asendunud postipunkti ja pakiautomaadi teenusega,” lausus Elva abivallavanem.

Ta lisas, et väga paljud vanemad inimesed kasutavad tänapäevaseid lahendusi, mistõttu ei tohiks pakiautomaadis mõne liigutusega pakiteenuse toimingu tegemine olla ülearu keerukas. „Siiamaani ei ole tagasisidena sellist probleemi tulnud, et pakiautomaadis just vanemad inimesed hätta jääksid,” märkis Järv.

Tema sõnul räägib uute lahenduste kasuks ka see, et pakiautomaadist saab paki kätte ööpäevaringselt, postipunktid on avatud tihedamalt ja pikemalt, kui olid varem postkontorid maapiirkondades. „Seega, pakiteenuse kasutusmugavus läks kindlasti sellega inimesele paremaks, kuna klient saab oma saadetise kätte või paki teele panna endale sobival ajal,” lausus Lõuna-Eesti vallajuht.